Vino, convivialità e raccolta fondi. Così il Rotary club Castelvetrano Valle del Belìce ha voluto chiudere l’estate con una serata alle cantine Gorghi Tondi di Mazara del Vallo. Il fine era quello di raccogliere fondi a favore del Rotary Foundation che realizza progetti umanitari e sociali in Italia e nel mondo. Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, l’assistente distrettuale della Governor, Pierluigi Di Gaetano, insieme ai PDG Sergio Malizia e Vincenzo Montalbano Caracci. Ma anche la delegata alla RF del Rotary Club, Erina Vivona.