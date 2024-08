Anche quest’estate il Lido Monnalisa di Tre Fontane si arricchisce di nuove emozioni! In collaborazione con l’agenzia di viaggi CityPass Travel di Castelvetrano è stata riproposta un’iniziativa imperdibile per tutti gli amanti del sushi e del mare: una crociera da sogno con Costa Crociere sarà messa in palio per i clienti del ristorante.

La partecipazione è semplice: ogni volta che un cliente acquisterà un MonnaSushi combo riceverà un ticket per partecipare all’estrazione della crociera. Più sushi si acquista, maggiori saranno le possibilità di vincere questa incredibile esperienza!

Dallo scorso anno, infatti, il Monnalisa ha arricchito la sua offerta con una selezione di sushi preparata dai suoi chef esperti, utilizzando ingredienti freschi, locali e di alta qualità. Oltre a deliziare i palati col suo gusto unico e irresistibile, il sushi del Monnalisa offre anche la possibilità di esplorare nuovi orizzonti a bordo di una delle splendide navi di Costa Crociere.

Il fortunato vincitore potrà godere di una vacanza indimenticabile, esplorando destinazioni mozzafiato e vivendo il massimo del comfort e dell’intrattenimento che solo Costa può offrire. Da eleganti cene a bordo a escursioni esclusive, ogni momento sarà un’esperienza unica e indimenticabile.

Non perdere l’opportunità di unire il piacere del cibo a quello del viaggio. Il Lido Monnalisa invita tutti a gustare il suo sushi e a partecipare all’estrazione per vincere una crociera che renderà l’estate 2024 davvero speciale. L’estrazione si terrà domenica 25 agosto in diretta dal Monnalisa. Un’estate di sapori, sole e sogni ad occhi aperti attende tutti i partecipanti all’iniziativa.

AUTORE. Giacomo Moceri