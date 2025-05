Alcuni giovani di Castelvetrano hanno impiegato tre intere giornate per ripulire la villa comunale dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Andrea ed Emily hanno deciso di non andare via da Castelvetrano. Vogliono rimanere qui per lavorare ed è proprio partendo da questo spirito che negli scorsi giorni hanno bonificato lo spazio verde nei pressi di Porta di Mare. “Nonostante l’iniziale consenso di molte persone – racconta Andrea – pochi si sono fatte davvero avanti per accogliere l’invito a questo progetto, ma ciò non ci ha naturalmente fermati. Martedì abbiamo iniziato le nostre attività di pulizia, rimuovendo diversi sacchi di rifiuti inorganici come vetro, alluminio, carta e plastica. Senza poi trascurare la pulizia di tutti i viali dal fogliame che ormai da tempo si era accumulato”

Nonostante l’enorme impegno, molte persone che frequentano la villa, hanno continuato gettare bottiglie di vetro anche durante le operazioni di bonifica. L’opera dei volontari diventa vana senza una strategia. “Vogliamo fare un appello per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza, che possa essere realizzato almeno prima delle fine dell’estate – aggiunge Andrea – Solamente così potremmo garantire l’accesso agli spazi pubblici di Castelvetrano, luoghi dove ospitare bambini e realizzare attività sociali o momenti ricreativi”. Durante le attività di bonifica, l’assessore Davide Brillo, ha potuto constatare la lodevole iniziativa dei volontari comunicando inoltre che l’amministrazione sta già lavorando ad un progetto di ristrutturazione della villa.

AUTORE. Redazione