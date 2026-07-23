Un’inchiesta amministrativa e ispettiva dopo la morte del caporeparto dei vigili del fuoco Alessandro Marchì, 59 anni, morto ieri pomeriggio mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione a Caltanissetta. A chiederlo al Governo e al Dipartimento dei vigili del fuoco è la Uil Fp. «Il collasso organizzativo del dispositivo di soccorso, da settimane denunciato dalla Uil Fp Vigili del Fuoco sta mietendo vittime tra chi è chiamato a proteggere i cittadini. I Vigili del Fuoco sono attualmente sottoposti a un carico di lavoro disumano, aggravato da carenze d’organico croniche, impiego continuativo logorante e un’esposizione prolungata a temperature ambientali estreme senza adeguate misure di mitigazione del rischio. La Uil Fp rifiuta categoricamente di derubricare la perdita di un collega a mera “fatalità”, puntando il dito contro le gravissime mancanze in materia di tutela psico-fisica e sicurezza sul lavoro», scrivono in una nota.

«La morte del nostro collega è un drammatico atto d’accusa che interpella direttamente la responsabilità delle Istituzioni. L’abnegazione del personale non è un ammortizzatore organizzativo per compensare la carenza di investimenti nelle risorse umane, così come nessuna emergenza può sospendere la vigenza del Testo Unico sulla Sicurezza. Accertare la verità significa stabilire se l’Amministrazione abbia attuato tutto ciò che era giuridicamente, organizzativamente e umanamente esigibile per preservare la vita di un servitore dello Stato», ha detto il Segretario generale Uil Fp Vigili del fuoco, Valentino Prezzemolo.

Il caporeparto Alessandro Marchì si è sentito male ieri pomeriggio in contrada Chiapparia a Caltanissetta, dove le squadre dei vigili del fuoco erano intervenute per contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente. I colleghi hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha prestato le prime cure sul posto nel tentativo di rianimarlo. Successivamente il vigile del fuoco è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo.