Un autoarticolato che trasportata vinaccia ha preso fuoco sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi, dopo che ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava, capovolgendosi su un fianco. L’incidente è stato autonomo, dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Il camionista è stato trasportato all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco.