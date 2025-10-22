Due uomini sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In auto nascondevano 1 kg di cocaina occultato nel vano motore. Tre equipaggi del Commissariato, dopo aver intercettato sull’autostrada A29 due autovetture che, di ritorno da Palermo, viaggiavano a distanza ravvicinata e con tipica modalità “a staffetta” in direzione di Mazara del Vallo, con una manovra congiunta, hanno obbligato le due autovetture a fermarsi dopo la fine della rampa di uscita dello svincolo per Campobello di Mazara. I due conducenti, prontamente invitati a uscire dalle rispettive autovetture, si sono mostrati agli occhi degli operatori visibilmente nervosi. A seguito della perquisizione, gli operatori di polizia hanno rinvenuto nel vano motore di una delle due autovetture, occultato sotto la paratia in plastica posta sotto il parabrezza dell’auto stessa, un involucro di forma rettangolare avvolto in una busta di plastica di colore bianco, contenente cocaina per un peso complessivo di circa 1,096 Kg. I due sono stati arrestati.