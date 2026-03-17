In un momento di difficoltà, anche un piccolo gesto può diventare enorme. Ed è quello che ha visto protagonista un passante, venerdì scorso, dopo essersi trovato sul luogo di un incidente autonomo in via Tagliata a Castelvetrano. I malcapitati del sinistro sono stati Antonino e Giulia, 14 e 15 anni, che a bordo di una minicar, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, hanno distrutto la parte anteriore del mezzo. Il ragazzo è stato estratto dall’auto e, in attesa che arrivasse l’ambulanza, sentiva freddo. Così il passante ha donato il suo maglione di lana, dando conforto e dignità. Il valore di quel gesto è stato nella sua semplicità e nella sua sincera umanità. Non siamo soli nemmeno nelle situazioni più dure. I due minorenni sono stati trasportati in ospedale ma per loro nulla di grave. Ora le mamme di Antonino e Giulia ringraziano tutti i soccorritori intervenuti e vogliono conoscere quel passante anonimo per ringraziarlo di quel gesto umano, abbracciarlo e riconsegnargli il maglione. La mamma di Antonino ha affidato alla redazione di CastelvetranoSelinunte.it il suo appello, chiedendo al passante anonimo di contattare il giornale per mettersi in contatto con lei: 092445087 oppure 3923002619.