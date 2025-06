Il Consiglio Comunale di Castelvetrano ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare Castelvetrano Rinasce per l’istituzionalizzazione delle Triscinaliadi, una nuova manifestazione sportiva estiva da svolgersi ogni anno nella borgata di Triscina di Selinunte. L’iniziativa, promossa dai consiglieri Maria Italia e Salvatore Roccolino, è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza e dell’opposizione, a conferma di una condivisione trasversale della visione strategica proposta. Si è registrata una sola astensione, quella del consigliere Salvatore Stuppia della Democrazia Cristiana (DC).

Le Triscinaliadi prevedono tornei di beach volley, calcetto su sabbia, pesca sportiva, atletica leggera e di altre discipline su arenile, coinvolgendo le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio. Un’occasione per far emergere le potenzialità della borgata, rafforzare l’identità comunitaria e promuovere il turismo sportivo locale. “Questa non è solo una manifestazione, ma una visione di rinascita e valorizzazione della nostra costa – affermano i promotori –. Ringraziamo tutto il Consiglio per il sostegno trasversale e la sensibilità dimostrata nei confronti del futuro di Triscina.”

La mozione impegna l’Amministrazione a: approvare e sostenere l’organizzazione della manifestazione; inserirla nel calendario estivo ufficiale del Comune; coinvolgere attivamente le ASD locali; promuoverla attraverso i canali istituzionali; riconoscerla come evento sportivo annuale. I consiglieri del gruppo “Castelvetrano Rinasce” esprimono soddisfazione per il voto unanime (con la sola astensione del consigliere Stuppia) e guardano con entusiasmo alla prima edizione delle Triscinaliadi, già a partire dall’estate 2025.



in foto, Triscina di Selinunte vista dal Parco Archeologico

AUTORE. Redazione