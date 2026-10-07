Il primo esperimento in provincia di Trapani l’ha fatto il gruppo Stalker a Gibellina, nell’ambito di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea: togliere cemento attorno al lago di Oswald Mathias Ungers per fare spazio agli alberi di carrubo. Ora il Pd di Castelvetrano ha presentato la mozione per il “depaving” da attuare nel contesto urbano di Castelvetrano. «Per combattere le isole di calore, mitigare il rischio di allagamenti e migliorare il benessere dei cittadini», spiega la consigliera comunale Monica Di Bella. Che aggiunge: «rimuovere il cemento sterile dove possibile per far spazio ad alberi, prati e macchia mediterranea permette non solo di raffreddare le nostre strade, ma anche di favorire l’assorbimento dell’acqua piovana, riducendo i rischi di allagamento e migliorando la qualità dell’aria e della vita di tutti noi». Quello che si auspica il Pd è l’avvio di un primo progetto pilota di depavimentazione, a partire dai piccoli spazi urbani.