I finanzieri di Trapani e delle Compagnie di Marsala, Alcamo e Castelvetrano hanno sequestrato circa 9.200 capi di vestiario contraffatti di noti marchi quali “Nike”, “Kappa”, “Nasa” con etichette e qualità dei materiali difformi da quelle ufficiali, oltre ad una serie di giocattoli raffiguranti personaggi di famosi cartoni animati, quali “Pokemon”, “Hello Kitty” e “Topolino”, con le medesime difformità. Durante i controlli sono stati anche sequestrati oltre 4.200 articoli di carnevale non sicuri (giocattoli, indumenti carnevaleschi, parrucche, maschere, trucchi per il viso e cosmetici) poiché sprovvisti della necessaria marcatura “CE” (che garantisce al consumatore la conformità della merce agli standard di sicurezza e ai requisiti previsti dall’UE in materia di salute e tutela dell’ambiente) e delle indicazioni in lingua italiana. I prodotti contraffatti sono stati posti sotto sequestro e la titolare dell’attività è stata denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Con riguardo agli articoli non sicuri, oltre al sequestro amministrativo della merce, i rivenditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro, secondo le disposizioni in materia di “Sicurezza dei giocattoli”.