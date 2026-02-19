I finanzieri di Trapani e delle Compagnie di Marsala, Alcamo e Castelvetrano hanno sequestrato circa 9.200 capi di vestiario contraffatti di noti marchi quali “Nike”, “Kappa”, “Nasa” con etichette e qualità dei materiali difformi da quelle ufficiali, oltre ad una serie di giocattoli raffiguranti personaggi di famosi cartoni animati, quali “Pokemon”, “Hello Kitty” e “Topolino”, con le medesime difformità. Durante i controlli sono stati anche sequestrati oltre 4.200 articoli di carnevale non sicuri (giocattoli, indumenti carnevaleschi, parrucche, maschere, trucchi per il viso e cosmetici) poiché sprovvisti della necessaria marcatura “CE” (che garantisce al consumatore la conformità della merce agli standard di sicurezza e ai requisiti previsti dall’UE in materia di salute e tutela dell’ambiente) e delle indicazioni in lingua italiana. I prodotti contraffatti sono stati posti sotto sequestro e la titolare dell’attività è stata denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione. Con riguardo agli articoli non sicuri, oltre al sequestro amministrativo della merce, i rivenditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative fino ad un massimo di 10.000 euro, secondo le disposizioni in materia di “Sicurezza dei giocattoli”.

AUTORE.  