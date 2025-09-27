I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno scoperto una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione “Zibibbo di Pantelleria”. Lo scrive l’Ansa. L’attività, avviata mediante il monitoraggio dei siti web e social network, ha permesso di accertare che una società con sede in Germania vendeva bottiglie di vino, in Italia e in altri paesi anche extra Ue, con la falsa etichetta. La società tedesca operava senza avere alcuna autorizzazione per la produzione e l’immissione in vendita del vino Zibibbo di Pantelleria Dop che costituisce un prodotto di origine protetta e la cui produzione è regolata nei dettagli da un rigoroso disciplinare di produzione. Dalle indagini è emerso che la ditta vendeva in Germania, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Canada, Taiwan, Giappone, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia, Russia e Stati Uniti.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di individuare il deposito nell’isola di Pantelleria. Sono stati sottoposti a sequestri 5mila litri di vino di cui 3.500 in corso di trasformazione e circa 1.500 litri già imbottigliate ed etichettato con le false denominazioni Zibibbo di Pantelleria e Terre Siciliane IGT. Il titolare della società è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala per frode in commercio aggravata per la vendita di prodotto non genuino, avendo commercializzato sin dal 2019 (5 annate vendemmiali) almeno 30 mila bottiglie di vino comune non certificato, per un guadagno stimato in oltre 800 mila euro. Il prodotto sequestrato è stato distrutto.