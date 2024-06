Il gran caldo porta anche gli incendi in Sicilia. Da qualche ora brucia la zona tra Menfi e Marinella di Selinunte, nei pressi del casello 11. Le fiamme stanno interessando sterpaglie ma stanno mettendo a rischio anche alcune abitazioni della zona. La colonna di fumo che si è sviluppata è visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono presenti anche alcuni mezzo del Corpo Forestale per domare le fiamme. E in sorvolo sulla zona c’è anche un elicottero.

AUTORE. Redazione