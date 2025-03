Un migrante che distrugge il parabrezza anteriore di un’auto in sosta. È quanto è accaduto qualche notte addietro in via G. Garibaldi a Castelvetrano. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza collocate davanti l’abitazione di Giovanni Firenze Benito. L’auto, un’Alfa Romeo Giulia di proprietà di Firenze, è stata colpita con un oggetto non bene identificabile: «Purtroppo non ho l’assicurazione sugli atti vandalici e adesso mi tocca sborsare oltre 1.500 euro».