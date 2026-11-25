Venerdì 20 novembre gli avvocati Valeria Scilipoti e Ignazio Grisafi hanno partecipato, in rappresentanza rispettivamente del Rotaract e del Rotary Club Menfi Belice-Carboj, al convegno dal titolo “Educare al rispetto: prevenire la violenza, costruire la parità”, svoltosi nell’aula del Senato della Repubblica. L’iniziativa, tenutasi in concomitanza con la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata promossa dal Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, guidato dalla governatrice Lina Ricciardello, e organizzata in collaborazione con l’associazione nazionale antimafia “Alfredo Agosta” su impulso del Senatore Questore Antonio De Poli.

Al centro del dibattito è stato posto il ruolo cruciale dell’educazione quale strumento primario per prevenire la violenza, superare gli stereotipi di genere e promuovere la parità, diffondendo una solida cultura del rispetto, della legalità e della tutela dei diritti fondamentali. Un percorso che chiama in causa la responsabilità condivisa di istituzioni, famiglie, scuola e società civile. L’incontro, moderato dalla giornalista Laura Distefano, ha visto gli interventi di autorevoli rappresentanti della magistratura, delle forze dell’ordine e delle istituzioni. Tra i relatori hanno preso la parola il sostituto procuratore di Roma Anna Trinchillo, l’ex procuratore vicario di Catania Marisa Scavo, il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, generale Marco Guerrini, e l’ex prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi.