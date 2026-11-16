Sono oltre 600 i soggetti vaccinati, di cui circa 400 per l’Influ day (svoltosi sabato scorso) e 200 per il “Sunday open day (svoltosi ieri, domenica), nell’ambito della campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2026/2027 dell’Asp Trapani. Sono i numeri della due giorni a cura dell’Unità operativa Spemp del Dipartimento di prevenzione dell’Asp Trapani che ha predisposto un piano operativo per promuovere l’adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, con l’apertura straordinaria di sabato dei punti vaccinali distrettuali in tutta la provincia. La direzione dell’Asp Trapani ha poi voluto aggiungere un’altra giornata di vaccinazione gratuita per ieri, con il “Sunday open day”. Quest’ultima è stata una giornata di vaccinazione itinerante mediante anche l’impiego di un camper vaccinale a Trapani e ad Alcamo, mentre nell’ambito della sagra della Novellara del Belice, è stata offerta gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a Campobello di Mazara.