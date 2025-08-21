Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina a Castelvetrano. Il corpo, in stato di decomposizione, si trovava all’interno di un’abitazione in Via Pietro Colletti. I soccorsi sono stati stati contattati dal titolare dell’immobile che da diversi giorni non aveva notizie dell’uomo di nazionalità rumena, classe ’78. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri di Castelvetrano. In attesa dell’arrivo del medico legale, l’ipotesi più probabile al momento sarebbe quella di morte per un malore improvviso.