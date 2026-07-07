Un busto in bronzo dedicato a Elio Zuccarello sarà scoperto venerdì 10 luglio, alle ore 17,30, all’Aias sulla Ss. 115 (km 74) a Castelvetrano. Zuccarello è stato co-fondatore, mecenate e illustre guida del Centro Aias. Il momento commemorativo sarà accompagnato da riflessioni, musica e parole di ricordo, a testimonianza dell’impegno e della visione di Elio Zuccarello nel promuovere la riabilitazione e l’inclusione sociale nel territorio. «Con questa iniziativa l’Aias di Castelvetrano intende rendere omaggio a una figura, quale quella di Elio Zuccarello, che ha contribuito in modo determinante alla nascita e alla crescita del Centro e alla diffusione di una cultura della solidarietà e del servizio alla persona», è il commento degli operatori del centro.