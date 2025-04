Domenica 13 aprile alle ore 16:00 presso l’ingresso del Parco Archeologico di Selinunte, il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice, insieme al Rotaract e all’Interact, presiederà la cerimonia di inaugurazione della Stele per la Pace. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto distrettuale del Distretto 2110 Sicilia e Malta, che ha visto l’installazione di stele dedicate alla pace in numerose città siciliane, a testimonianza dell’impegno del Rotary nella promozione della fratellanza tra i popoli. Sarà presente il Governatore Giuseppe Pitari.

La Stele per la Pace vuole essere un simbolo tangibile di dialogo e cooperazione, collocato in un luogo emblematico come Selinunte, crocevia di culture fin dall’antichità. Un monito e un’ispirazione per le generazioni presenti e future, affinché il valore della pace possa radicarsi nella coscienza collettiva.



AUTORE. Redazione