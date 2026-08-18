Una passionaria e testarda, perché Giovanna Tramonte quando voleva raggiungere un obiettivo per una “buona” azione andava fino in fondo. Se ne è andata a 64 anni, dopo le complicazioni della malattia di cui soffriva, Giovanna Tramonte, presidente della sezione Uildm di Mazara del Vallo. Originaria di Campobello di Mazara, nelle ultime settimane era stata ricoverata dapprima all’ospedale di Mazara del Vallo e poi in Rianimazione all’ospedale di Castelvetrano dove è morta oggi. La camera ardente è stata allestita nella morgue del nosocomio. Giovanna Tramonte è stata una testimone straordinaria dell’inclusione delle persone con disabilità. «La sua malattia non era mai stata per lei “il problema” da affrontare, ma piuttosto la circostanza da superare per trovare le soluzioni più adeguate», scrivono ora sui social i soci della sezione Uildm di Mazara del Vallo che lei ha fondato. Impegnata nel sociale, costretta a vivere sulla sedia a rotelle, è stata sempre a fianco alle persone con disabilità. A Mazara del Vallo la sezione Uildm è diventata “casa” per molte famiglie, «e il merito per gran parte, è stato decisamente suo», scrivono i soci.