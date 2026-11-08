La seconda edizione dell’iniziativa si è svolta nell’oratorio della Parrocchia Santa Lucia. L’odontoiatra pediatrica Roberta Ferro ha accompagnato i piccoli partecipanti tra educazione all’igiene orale e controlli specialistici. Imparare a prendersi cura del proprio sorriso e affrontare una visita odontoiatrica con serenità. Sono stati questi gli obiettivi della seconda edizione di “Una Giornata per il Sorriso”, la campagna di prevenzione e sensibilizzazione promossa dall’Inner Wheel Club di Selinunte Cave di Cusa nell’ambito dell’anno sociale 2026/2027.

L’iniziativa, ospitata nei locali dell’oratorio della Parrocchia Santa Lucia, ha unito un momento educativo a un’attività di screening rivolta ai bambini, mettendo al centro la conoscenza delle buone abitudini per la salute della bocca.

Ad aprire il pomeriggio è stata la dottoressa Roberta Ferro, odontoiatra pediatrica, con una lezione di educazione sanitaria dedicata alla tutela e all’igiene del cavo orale. Un’occasione per avvicinare i più piccoli alla prevenzione attraverso spiegazioni adatte a loro, rendendoli partecipi della cura del proprio sorriso.

All’incontro sono seguite le visite di controllo, effettuate direttamente sul posto. Secondo quanto raccontato dagli organizzatori, a caratterizzare l’esperienza è stato soprattutto il clima di fiducia creato dalla professionista: garbo, dolcezza e attenzione hanno aiutato i bambini a superare i timori legati alla visita e a vivere il controllo con maggiore tranquillità.

I piccoli partecipanti, riferisce il Club, hanno concluso il pomeriggio con entusiasmo e con una rinnovata motivazione a prendersi cura della propria igiene orale. Un riscontro che restituisce il valore educativo dell’iniziativa, accanto a quello della prevenzione.

L’Inner Wheel ha rivolto un ringraziamento ai frati della parrocchia per l’ospitalità, alla Farmacia Gagliano e a Daniela Cudia per il contributo organizzativo.

Con questa seconda edizione, il Club rinnova il proprio impegno sul territorio attraverso la collaborazione tra associazionismo, professionisti e realtà locali. Un lavoro condiviso che, in questa occasione, ha portato educazione sanitaria e controlli specialistici in uno spazio di incontro della comunità, vicino ai bambini e alle loro famiglie.