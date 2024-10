Domenica 27 ottobre, l’ambulatorio di nefrologia e dialisi Diaverum di Castelvetrano organizza il Patient Education Day, un’iniziativa interamente ed esclusivamente dedicata ai pazienti in dialisi. L’evento avrà luogo dalle ore 8:30 alle ore 15:00 presso la Sala Conferenze della Casa di Cura VITTORIA in V.le dei Templi 116 a Castelvetrano.

La Giornata Dedicata ai Pazienti in Dialisi ed i loro Familiari è un evento speciale pensato per offrire informazioni preziose e supporto pazienti trattamento dialitico. L’incontro mira a promuovere la consapevolezza, il benessere ed miglioramento della accettazione terapia, fornendo suggerimenti e strumenti concreti per migliorare qualità vita

Tre gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa: – Informare i pazienti e loro familiari sui vari aspetti della dialisi, dalle tecniche più avanzate alle cure complementari – Educare su come gestire al meglio l’alimentazione, il bilancio idrico, e la gestione dei farmaci durante dialisi – Supportare emotivamente i pazienti, offrendo spazi di dialogo e condivisione delle esperienze con altri pazienti professionisti del settore. Incoraggiare l’autonomia e l’adozione di stili vita sani attraverso sessioni pratiche interattive.

L’evento non solo offre un’opportunità per acquisire conoscenze, ma crea anche una comunità di supporto e solidarietà. Aiutare i pazienti a sentirsi più sicuri e informati è fondamentale per migliorare il loro benessere quotidiano. L’ingresso è su registrazione: castelvetrano@diaverum.com o chiamando il centro allo 0924901122

AUTORE. Redazione