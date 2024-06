La Scuola Calcio Castelvetrano Selinunte è lieta di annunciare l’organizzazione del 2° torneo di calcio giovanile “Memorial Nicola Passanante”, che si terrà domenica 9 giugno presso lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano e lo stadio “Stallone Castro” di Campobello di Mazara.

Questo evento sportivo vedrà la partecipazione di oltre 500 giovani calciatori provenienti da tutta la Sicilia, pronti a sfidarsi in un clima di amicizia e sana competizione. Il torneo rappresenta non solo un’opportunità per i ragazzi di dimostrare le proprie abilità sul campo, ma anche un’occasione per ricordare Nicola Passanante, figura amata e rispettata nel mondo del calcio locale. Passanante, appassionato di calcio e presidente del Calcio a 5 Mazara durante la militanza in Serie A2, è stato un amico di tutti e la sua prematura scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità.

L’evento avrà l’onore di ospitare anche il Palermo Calcio, che parteciperà con le categorie Under 13 e Under 12. La presenza del Palermo Calcio sottolinea l’importanza e la qualità del torneo, rendendolo un motivo di orgoglio sia per la città di Castelvetrano che per la Società Castelvetrano Selinunte, che ormai è diventata un punto di riferimento in provincia di Trapani per il settore giovanile della squadra rosanero.

Le partite si svolgeranno in due magnifici stadi, offrendo un’esperienza indimenticabile sia per i giovani calciatori che per gli spettatori. Le gare inizieranno al mattino e continueranno per tutta la giornata, culminando con le premiazioni nel tardo pomeriggio.

L’intera comunità è invitata a partecipare e sostenere i giovani atleti in questa giornata di sport e ricordo. Sarà un momento di grande aggregazione, dove il calcio diventerà un veicolo per trasmettere valori di rispetto, amicizia e memoria.

AUTORE. Giacomo Moceri