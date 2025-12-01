La comunità di Castelvetrano piange la scomparsa di Gaspare Cusenza, 64 anni compiuti lo scorso mese di ottobre. Con l’immenso supporto della sua famigli ha lottato contro un male che lo ha portato via dall’affetto delle persone più care. Il suo volto ed il suo sorriso sono legati indissolubilmente con due attività del centro storico di Castelvetrano dove ha lavorato per molti anni, il Bar Buscaino prima e Tosto successivamente. “Lascia un vuoto nei nostri cuori che non si colmerà mai – queste le parole della sua famiglia – È stato un marito, nonno ed un padre eccezionale. Siamo sicuri che da lassù continua a guardarci e ci proteggerà per sempre”. Cusenza è ricordato da chi ha avuto la fortuna di conoscerlo come una persona di sani valori e totalmente dedito alla sua famiglia, superando sempre con il sorriso in volto le difficoltà della vita.