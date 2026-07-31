L’Unitas Sciacca Calcio ha annunciato l’ingresso del Dott. Giuseppe Bonagiuso, nello staff tecnico che affiancherà mister Desiderio Garufo. Il professionista di Castelvetrano sarà il nuovo Mental Coach della Prima Squadra. Nel calcio moderno la prestazione non dipende soltanto dalla condizione atletica e dalle qualità tecniche: la mente rappresenta un fattore determinante.

Attraverso il mental coaching sarà possibile lavorare sulla gestione dello stress, sul mantenimento del focus, sulla leadership e sul raggiungimento degli obiettivi, aiutando ogni atleta a trasformare il proprio potenziale in performance. Per Bonagiuso è un sogno che si realizza dopo anni di studi e preprazione. Con una competenza orientate alla crescita individuale e collettiva sarà sicuramente un valore aggiunto per la società sportiva saccense.