L’obiettivo è quello di realizzare un giardino sensoriale con un parco giochi inclusivo all’interno della proprietà di 16 ettari. Il centro “Oasi di Torretta” a Campobello di Mazara guarda oltre l’attività che dal 1994 svolge al servizio delle persone con disabilità. Questo nuovo progetto è stato pensato con l’idea di aprire il centro al territorio, oltre gli stessi utenti e le loro famiglie. E poi anche per superare il pensiero che spesso lega il nome solamente a una struttura d’aiuto ai diversamente abili. Per questo verrà realizzato un giardino con erbe aromatiche e un parco giochi. «Ora con l’Oasi dei sensi si vuole offrire di più», spiegano gli amministratori che venerdì 4 dicembre, ore 17,30, presso il salone del centro diurno dell’Oasi, sulla Sp51 a Torretta Granitola lo illustreranno. Il progetto è stato condiviso con la Fondazione Mediolanum che sosterrà, in partnership, la realizzazione. Secondo quanto verrà raccolto con un fundraising avviato dallo stesso Centro, la Fondazione Mediolanum ne erogherà il doppio in termine di valore. Alla presentazione parteciperanno: Nadia Signorello, presidente del centro, Francesco Ciravolo, family banker di Mediolanum, Castrenze Ezio Fiorenza, artista e fotografo, Vito Barruzza, infermiere professionale e Magda di Renzo dell’Istituto di Ortofonologia.