Il Sistema delle Piazze di Castelvetrano si sta trasformando in un bellissimo giardino, ricco di piante, fiori e colori, per accogliere al meglio il grande evento in programma da venerdì 16 a domenica 18: il Sicily Food Vibes.

Una manifestazione voluta e organizzata dalla Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, nell’ambito delle attività della Regione Europea della Gastronomia, per valorizzare e celebrare le eccellenze agroalimentari del nostro territorio.

Tre giorni imperdibili tra: Show cooking con chef siciliani; Masterclass e degustazioni; Laboratori didattici per i più piccoli; E due serate di grande cabaret con il Mago Plip e “I 4 Gusti”. Un evento a ingresso libero, pensato per scoprire, vivere e celebrare insieme i sapori autentici della Sicilia

