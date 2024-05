Sabato 1 giugno, con calcio d’inizio previsto per le ore 10:00, si terrà allo stadio comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano una partita di beneficenza organizzata dall’A.S. Civitas Castelvetrano. L’evento, denominato “In campo – Un goal per fare beneficenza“, vedrà sfidarsi sul prato verde l’A.S. Civitas di Castelvetrano e la rappresentativa calcistica dell’Avis di Castelvetrano.

L’iniziativa sportiva ha lo scopo di raccogliere fondi a favore della casa famiglia gestita dalla Cooperativa “Il Gabbiano” di Castelvetrano. Durante la manifestazione, tutti i partecipanti e spettatori avranno l’opportunità di contribuire con donazioni destinate a sostenere questa importante realtà sociale del territorio. L’A.S. Civitas Castelvetrano invita tutti gli appassionati di calcio e i cittadini a partecipare numerosi, non solo per godere di una bella giornata di sport, ma soprattutto per sostenere una causa benefica che può fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno.

AUTORE. Giacomo Moceri