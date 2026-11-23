Due giornate di grande partecipazione hanno accompagnato “Un giorno da pecora” a Santa Ninfa, dove il 21 e 22 novembre la tradizione gastronomica della Valle del Belìce ha richiamato numerosi visitatori e appassionati. Le attività commerciali hanno registrato una forte affluenza di pubblico durante l’intero fine settimana, contribuendo al successo della manifestazione. Tra i partecipanti anche un centinaio di motociclisti, una decina di autobus provenienti da tutta la Sicilia e 150 camperisti arrivati da diverse parti d’Italia. Presenze che hanno fatto della sagra un’occasione di incontro e di scoperta del paese, oltre che dei suoi prodotti.

Il sindaco Carlo Ferreri ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le attività di Santa Ninfa che hanno partecipato all’evento, riconoscendo l’accoglienza e la straordinaria professionalità dimostrate nelle due giornate, nonché la disponibilità a supportare l’Amministrazione nell’organizzazione. Un impegno che ha espresso un autentico spirito di comunità.

A richiamare tanti visitatori sono state le specialità della cucina pastorale, a partire dalla pecora bollita o arrostita sulla brace, affiancata da ricotta, formaggi e prodotti della tradizione belicina. Sapori attorno ai quali si è ritrovato un pubblico proveniente anche da lontano.

Per Santa Ninfa, il bilancio dell’edizione 2026 è quello di una manifestazione partecipatissima, capace di coinvolgere il paese e valorizzare le sue attività. Proprio a queste ultime va il riconoscimento del sindaco: aver trasformato l’affluenza in un’esperienza di accoglienza condivisa, dando prova della forza della comunità.