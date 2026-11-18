Carne di pecora, ricotta e formaggi: Santa Ninfa si prepara ad accogliere “Un giorno da pecora”, la manifestazione che porta in piazza i prodotti e le ricette della tradizione pastorale belicina. L’appuntamento è in piazza Libertà per sabato 21 novembre, dalle 18 alle 23, e domenica 22 novembre, dalle 10 alle 22. Al centro della festa ci sarà il legame tra allevamento e cucina, un patrimonio custodito da generazioni di pastori, casari e famiglie. Le degustazioni saranno un’occasione per conoscere il lavoro che precede l’arrivo dei prodotti sulle tavole, dalla cura degli animali alla trasformazione del latte.

Tra le specialità più attese c’è la pecora bollita oppure arrostita sulla brace, per la quale molti visitatori raggiungono la sagra da ogni parte della Sicilia. Un richiamo che si affianca alla Vastedda della Valle del Belìce, formaggio a pasta filata ottenuto da latte ovino, alla ricotta e agli altri prodotti caseari: sapori che raccontano la storia e la cultura pastorale delle campagne belicine. La sagra offrirà a residenti e visitatori un momento di convivialità nel cuore di Santa Ninfa, per riscoprire attraverso il cibo il rapporto tra la comunità e il suo territorio. Ad aspettarvi troverete stand enogastronomici, zone ristoro coperte, spettacoli musicali e aree giochi per i più piccoli.