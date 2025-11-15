Organizzata dal Rotaract Club “Castelvetrano – Valle del Belice” e la Società Dante Alighieri di Castelvetrano, insieme ad Akkademia Musicale, si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 18,30, nella chiesa del Purgatorio a Castelvetrano, la presentazione del romanzo “Bambola” di Giovanni Dedemo. Narratore e giurista, originario di Treviso, l’autore conduce il lettore in un racconto intenso, dove un semplice ago e un filo diventano simboli di una ricerca profonda: cucire, ricucire, unire materia e memoria, corpo e coscienza.

“Bambola” è un romanzo che attraversa le zone d’ombra dell’animo umano, esplorando i confini sottili tra fragilità e colpa, amore e possesso, libertà e bisogno di controllo. Dialogheranno con l’autore: Eleonora Barone, presidente del Rotaract e Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri. La recitazione di una selezione di passi scelti sarà accompagnata da commenti musicali ad opera di Gabriele Pellegrini, allievo di Mariella Zancana.