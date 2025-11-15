Organizzata dal Rotaract Club “Castelvetrano – Valle del Belice” e la Società Dante Alighieri di Castelvetrano, insieme ad Akkademia Musicale, si terrà venerdì 21 novembre 2025, alle ore 18,30, nella chiesa del Purgatorio a Castelvetrano, la presentazione del romanzo “Bambola” di Giovanni Dedemo. Narratore e giurista, originario di Treviso, l’autore conduce il lettore in un racconto intenso, dove un semplice ago e un filo diventano simboli di una ricerca profonda: cucire, ricucire, unire materia e memoria, corpo e coscienza.
“Bambola” è un romanzo che attraversa le zone d’ombra dell’animo umano, esplorando i confini sottili tra fragilità e colpa, amore e possesso, libertà e bisogno di controllo. Dialogheranno con l’autore: Eleonora Barone, presidente del Rotaract e Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri. La recitazione di una selezione di passi scelti sarà accompagnata da commenti musicali ad opera di Gabriele Pellegrini, allievo di Mariella Zancana.
AUTORE. Redazione