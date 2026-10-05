Il Seminario vescovile di Mazara del Vallo ospita, sabato 10 ottobre, con inizio alle ore 10, la tavola rotonda sul tema “Dalla memoria all’azione”, nel 1° anniversario della scomparsa di Maria Cristina Gallo. Partecipano: il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, Giorgio Mulè, vice Presidente della Camera dei deputati, Luigi Cajazzo, direttore generale dell’azienda Ospedali riuniti di Brescia, don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, Antonio Marrazzo, referente Unitalsi, Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, Giorgio Tranchida, marito di Maria Cristina Gallo e presidente dell’associazione “Cris”. Moderano: Carla Fernandez e Marina Turco. Alle ore 12,30 la sala lettura della biblioteca comunale (ex asilo Filippo Corridoni) sarà intitolata a Maria Cristina Gallo. Alle ore 18,30, in Cattedrale, il Vescovo presiederà la celebrazione eucaristica.