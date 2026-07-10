Nelle acque di fronte Mazara del Vallo è stato scoperto il relitto di un aereo militare risalente alla Seconda guerra mondiale. Ne ha dato notizia la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che nel tratto di mare interessato ha imposto alcuni divieti per sicurezza. Il relitto si trova a circa 3,5 miglia, a 203° SSW (Sud Sud Ovest) dal porto di Mazara del Vallo, adagiato su un fondale sabbioso di circa 30 metri e potrebbe ancora contenere materiale inesploso. A tal fine la Capitaneria ha vietato la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico, la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo e immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dalla Capitaneria.