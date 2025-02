È stato Umberto Del Prete, attore napoletano, a far rivivere – al cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara – il principe della risata Totò. “Totò, il principe del teatro” è stato lo spettacolo che è andato in scena nell’ambito della rassegna “Il bello di Sicilia 2”. Noto per aver partecipato anche a diverse fiction televisive come “Piper” e “L’amica geniale”, Umberto Del Prete ha meravigliato il pubblico con uno spettacolo di varietà eclettico e poliedrico, che ha visto l’esibizione sul palco anche di altri due bravissimi artisti napoletani, Elena Vittoria e Luciano Salvetti, che hanno cantato e ballato assieme a “Totò”, portando in scena alcuni dei più amati classici del teatro e della musica partenopea. La rassegna teatrale è promossa dalla “Quintosol production” con la partecipazione onerosa da parte del Comune.

AUTORE. Redazione