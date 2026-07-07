Il mazarese Tommaso Macaddino, Segretario generale della Uil Trapani, è stato rieletto componente del Consiglio confederale nazionale Uil, in occasione del XIX congresso nazionale del sindacato tenutosi a Padova. L’elezione è avvenuta a conclusione di una intensa tre giorni di dibattito congressuale che ha visto la riconferma all’unanimità di Pierpaolo Bombardieri alla guida della segreteria generale nazionale. Un congresso nato e condotto sotto il segno dell’intelligenza artificiale, con grande attenzione a temi come la dignità del lavoro, la sicurezza e la salute nei cantieri e nelle aziende, i diritti civili e sociali.

«Questa elezione al Consiglio Confederale rappresenta un onore, ma soprattutto una grande responsabilità che desidero condividere con tutta la struttura della UIL Trapani, ha detto Macaddino. Dal palco nazionale di Padova è emerso con forza un messaggio chiaro: il futuro delle persone si costruisce solo coniugando l’innovazione e le nuove tecnologie con la centralità dei diritti e della legalità. Calando questi temi nella realtà della provincia di Trapani, la nostra priorità assoluta resta la sicurezza sul lavoro e il contrasto fermo alle irregolarità. Non possiamo più tollerare che la salute di lavoratori e braccianti sia considerata una variabile di risparmio o un costo aziendale. Cavalcare la transizione digitale e governare l’intelligenza artificiale, come discusso al congresso, deve servire anche a questo: a rendere i controlli più efficienti e a umanizzare il lavoro, non a precarizzarlo».