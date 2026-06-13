Il Comune di Castelvetrano è tra i 32 Comuni beneficiari del progetto regionale relativo agli Uffici giudiziari di prossimità. Presso l’Assessorato regionale alla famiglia si è tenuto il tavolo tecnico che ha funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali. Per il Comune di Castelvetrano ha partecipato Giuseppe Palmeri, responsabile dell’Ufficio del giudice di pace di Castelvetrano. Gli uffici di prossimità sono sportelli territoriali finalizzati a facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi di volontaria giurisdizione, come tutele e amministrazioni di sostegno, riducendo la necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari territorialmente competenti. L’attivazione di questi sportelli consentirà ai cittadini di accedere in modo più semplice, diretto e vicino ai servizi della giustizia, rafforzando il principio di prossimità amministrativa e migliorando la capacità di risposta delle istituzioni sul territorio.