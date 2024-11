Nuovo direttivo per la sezione Uciim di Castelvetrano. L’assemblea elettiva è stata presieduta da Alfonso Pantaleo, consigliere nazionale Uciim. Sono risultati eletti: Anna Maria Agate (presidente), Rosario Marco Atria e Giuseppe Errante (vice presidenti), Enza Josè Filardo, Nunziatina Agosta, Vita Ingrassia, Valentina Sparicia, Maria Guzzo, Giovanna Rametta Lo Piano, Vincenza Leggio e Francesca Centonze (consiglieri). Prima dell’assemblea elettiva, in un ristorante di Castelvetrano, Rosario Marco Atria ha relazionato sul tema “Prima la persona: cambiamenti sociali e sfida educativa”: attraverso un’analisi lucida delle difficoltà educative che scuola, famiglie e altre agenzie educative affrontano quotidianamente, Atria ha approfondito possibili strategie e percorsi per un dialogo costruttivo tra diverse generazioni mettendo al centro il grande valore della persona. All’assemblea ha preso parte Rosalba Candela, Presidente nazionale UCIIM, Rosalia Ventimiglia, assessore comunale alla pubblica istruzione, Barbara Vivona, vicepresidente del Consiglio comunale, don Giuseppe Undari e Anna Vania Stallone, dirigente scolastica.

AUTORE. Redazione