Ballerini, scuole di ballo, formazioni folkloristiche e gruppi carnevaleschi. Li cercano i fratelli Calandra e Calandra di Alcamo per il nuovo videoclip che gireranno il prossimo 22 novembre nella piazza di Balestrate. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Balestrate con il patrocinio del Comune. L’idea musicale è nata dalla sinergia e dal talento di quattro celebri protagonisti del panorama musicale siciliano: Calandra & Calandra, Nanà, Peppe Corsale e Massimo Scalici. Il gruppo vuole riproporre in chiave contemporanea una delle tradizioni più autentiche dell’isola, la contradanza siciliana. La partecipazione è libera o tramite email calandraecalandra23@libero.it o tramite WhatsApp/telefono: 3339535855, 338 8647347.