Turnover di locali per alcuni uffici comunali. La cessione dell’immobile Informagiovani da parte del Comune all’Asp Trapani ha costretto al trasferimento alcuni degli uffici che erano ospitati all’interno. Così dal 1° settembre gli Uffici demografici – Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale – saranno operativi nell’ex chiesa di San Leonardo, in piazza Matteotti. Da un anno e mezzo le stanze dell’ex chiesa erano occupate dall’Ufficio legale del Comune che torna, invece, nella sede centrale di palazzo Pignatelli, dopo il recupero strutturale del tetto di alcune stanze dove erano stati registrati crolli. Ieri, oggi e domani, gli operai sono al lavoro per il trasferimento degli uffici.