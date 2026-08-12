Un turista francese che aveva accusato un malore mentre si trovava in escursione alla Riserva naturale dello Zingaro è stato recuperato da un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare di Trapani-Birgi. A seguito della richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano di Trapani, la sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B. L’elicottero è atterrato a Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del soccorso alpino per poi dirigersi verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e gli operatori, procedendo al recupero del paziente e al suo immediato trasporto presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove lo attendeva l’ambulanza del 118 per il successivo trasporto in ospedale.