Una donna spagnola di 57 anni è stata soccorsa alla Riserva dello Zingaro da un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare decollato con un elicottero dall’aeroporto militare di Trapani. La donna era rimasta bloccata durante un’escursione e aveva bisogno di cure mediche urgenti. A seguito della richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (S.A.S.S.) di Trapani, la sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B.