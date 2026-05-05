Il progetto di cooperazione transfrontaliera “DestInMed”, finanziato dal Programma Interreg NEXT Italia-Tunisia, prenderà avvio concreto nel mese di maggio nella città di Mahdia (Tunisia) con il primo momento ufficiale di confronto (il 13 maggio) tra tutti i partner partecipanti. Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale è capofila del partenariato che unisce istituzioni italiane e tunisine in una strategia di sviluppo turistico sostenibile nelle due aree geografiche che si affacciano sul Mediterraneo. Le due DMO – West of Sicily e Mahdia – collaboreranno per trenta mesi (durata del progetto) per costruire un ponte strategico tra le due rive del Mediterraneo condividendo competenze, strumenti di marketing, modelli gestionali e prodotti turistici integrati. La vicinanza geografica e le tante similitudini tra le due aree consentono di tracciare percorsi e strategie turistiche comuni. Nel corso dell’incontro, a Mahdia il 13 maggio, saranno presentati gli obiettivi e i risultati attesi dal partenariato. Sarà presente la presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì.

Il progetto DestInMed mira ad ampliare, rafforzare e diversificare l’offerta turistica delle due aree costiere, valorizzando le risorse naturalistiche, culturali ed enogastronomiche meno sfruttate, creando nuovi itinerari turistici, favorendo lo sviluppo di opportunità imprenditoriali e occupazionali e soprattutto puntando alla destagionalizzazione delle destinazioni, in particolare per il turismo outdoor e per quello culturale. Il progetto dispone di 936.786 euro destinati alla realizzazione del programma comune. Il partenariato si sviluppa tra il Dipartimento di Giurisprudenza “Salvatore Pugliatti” dell’Università di Messina, KeposGroup srl, il Ministero del turismo del Governatorato di Mahdia, AVSI Tunisie, Businessmed Tunisia, con la partecipazione della DMO di Mahdia.

«Abbiamo superato la prima fase e adesso il progetto entra nel vivo con il primo incontro in Tunisia che avvierà le azioni concrete nei territori – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale – lavoreremo con i colleghi tunisini della DMO di Mahdia per progettare prodotti turistici innovativi, formare nuove competenze e arrivare a proporre un’offerta che superi la stagionalità. Il progetto vuole valorizzare il turismo in due territori che si affacciano sul Mediterraneo e che geograficamente hanno molti aspetti in comune».