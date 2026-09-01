Un nuovo ponte turistico unisce la Polonia alle Egadi, passando dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi. L’idea è nata da Filippo Peralta, in collaborazione con la Pro Loco Isole Egadi e il Consorzio della Laguna Stagnone e di Marsala e mercoledì 9 settembre vedrà il debutto con la visita di una delegazione polacca proprio alle Egadi. Nelle intenzioni dei promotori la rotta aerea che collega – tramite Ryanair – i due aeroporti di Lublino e Trapani-Birgi, vuole essere molto più di un collegamento tra due aeroporti: un punto di partenza di un progetto di promozione turistica della Sicilia occidentale sul mercato polacco. La novità è il metodo. Non soltanto pubblicità, ma una strategia costruita attorno a una rotta aerea e alla capacità di trasformare il collegamento diretto in un’occasione di incontro tra operatori economici. Per individuare la strategia più efficace è stato promosso un concorso pubblico rivolto ai progetti di promozione della Sicilia occidentale in Polonia.

A imporsi è stato il team marketing dell’aeroporto di Lublino, che ha convinto la commissione con una proposta centrata sulla relazione tra il mercato di origine e le destinazioni raggiungibili attraverso il collegamento con Trapani. Sarà dunque Lublino a fare da cassa di risonanza al progetto. L’attività promozionale coinvolgerà tour operator, agenzie di viaggio e giornalisti specializzati polacchi, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza del territorio in nuovi flussi turistici e, soprattutto, in relazioni commerciali durature. Il primo banco di prova mercoledì 9 settembre con la delegazione polacca che visiterà (incontrando anche operatori commerciali) Marsala, Favignana, Levanzo e Marettimo.