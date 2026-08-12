Vaccinazioni e informazioni per contrastare i tumori. È la strategia portata avanti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani che martedì pomeriggio ha tenuto, nella spiaggia adiacente piazza Vittorio Emanuele a Trapani, una seduta di vaccinazioni contro le infezioni da Papillomavirus umano (HPV) per previene il tumore alla cervice uterina, dell’orofaringe, degli organi genitali e tumore anale, e da virus dell’epatite B.

La presenza in spiaggia ha attirato le attenzioni dei bagnanti, alcuni dei quali hanno anche deciso di sottoporsi alla vaccinazione, mentre altri hanno chiesto informazioni.

“Questa iniziativa va nella direzione della prevenzione delle malattie tumorali – ha spiegato Gaspare Canzoneri, direttore dell’Unità Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva del Dipartimento di Prevenzione, che ha assicurato la presenza in spiaggia –, concentrandoci soprattutto su HPV ed epatite B. Per quest’ultimo, grazie all’obbligatorietà, oggi abbiamo raggiunto il risultato sperato, e se riuscissimo a conseguire gli stessi numeri con l’HPV, potremmo arrivare all’eliminazione delle malattie tumorali correlate”.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento degli utenti, nonostante le condizioni meteo non siano state di aiuto e l’Asp Trapani ricorda che le vaccinazioni possono essere effettuate regolarmente in tutti i presidi ambulatoriali vaccinali dislocati sul territorio provinciale, dove viene assicurato il servizio agli utenti secondo il calendario e le modalità presenti sul sito aziendale e raggiungibili al seguente link https://tinyurl.com/Vaccinazioni-Asp-Trapani.