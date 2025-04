Si tratta di un dispositivo radar utile a individuare in sala operatoria la sede del tumore quando è di dimensioni molto ridotte e quindi non percettibile alla palpazione, ma visibile solo attraverso l’imaging e cioè con mammografia o ecografia. «Quando i noduli sono molto piccoli, di dimensioni inferiori a un centimetro e non si riesce a individuarli con la palpazione – spiega Francesca Catalano, direttrice della Senologia – o se una mammella è grande e dunque anche i tumori più grandi sfuggono alla visita senologica e ancora, dopo la chemioterapia, le lesioni si riducono in misura anche significativa fino a diventare a loro volta impalpabili, in tutti questi casi, il dispositivo è un aiuto fondamentale in sala operatoria perché anche a distanza di mesi mette in condizione di individuare con esattezza il bersaglio».