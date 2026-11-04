Arresti domiciliari per un catanese 23enne, accusato di essere un truffatore seriale nei confronti di anziani vulnerabili. L’attività di indagine è stata condotta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Mazara che hanno potuto accertare il fatto che il giovane si è spostato per ben tre volte dalla provincia di Catania per raggiungere i territori di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, dove ha messo a segno altrettanti colpi ai danni di anziane vittime. Queste ultime, tratte in inganno, con lo stratagemma del “finto carabiniere”, sono state indotte a consegnare ingenti quantità di preziosi e denaro contante, subendo danni economici per migliaia di euro. A collaborare all’attività investigativa sono stati anche i carabinieri della locale stazione dei carabinieri di Campobello di Mazara. Sono tre gli episodi contestati al giovane 23enne.