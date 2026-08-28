Dopo alcuni spiacevoli episodi che hanno coinvolto alcuni pensionati, la Direzione regionale INPS Sicilia torna sull’argomento sicurezza digitale ed invita quanti a vario titolo hanno rapporti con l’Istituto a verificare con regolarità le caselle di posta elettronica, i recapiti telefonici e gli altri contatti telematici comunicati e residenti nei nostri archivi.

Allo scopo di rafforzare la tutela dei dati personali e delle identità digitali degli utenti ed evitare così un utilizzo fraudolento delle credenziali di accesso ai servizi telematici da parte di soggetti non autorizzati, è necessario che si presti particolare particolare attenzione a eventuali notifiche, alert o comunicazioni riguardanti modifiche dei contatti forniti e/o delle credenziali di accesso ai servizi online e all’area personale MyINPS.

A titolo esemplificativo si raccomanda di:

• controllare periodicamente la propria posta elettronica, inclusa la cartella spam;

• verificare che i recapiti telematici registrati presso l’Istituto siano aggiornati e riconducibili esclusivamente all’interessato;

• prestare attenzione a eventuali messaggi relativi a modifiche delle credenziali, dei recapiti o delle modalità di pagamento delle prestazioni;

• segnalare immediatamente qualsiasi operazione non riconosciuta o sospetta, perché la collaborazione degli utenti è essenziale per garantire la massima sicurezza dei dati personali e consentire un rapido e tempestivo intervento, in caso di tentativi di frode o di utilizzo illecito dell’identità digitale.

La Direzione regionale INPS Sicilia ricorda che le proprie strutture territoriali, aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e comunque contattabili per via telematica anche al di fuori dell’orario di ricevimento, sono a disposizione per ogni richiesta di chiarimento o segnalazione relativa a comunicazioni sospette, accessi non riconosciuti o possibili utilizzi indebiti della propria identità digitale.