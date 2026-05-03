Dinnanzi ai giudici del Tribunale di Marsala si terrà lunedì 4 maggio l’udienza di discussione finale nel procedimento penale a carico di Giuseppe Scozzari, legale rappresentante della cooperativa “Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus”. Con Scozzari sono imputati altre 4 persone che facevano parte degli organi direttivi della cooperativa. Il processo, che ha ad oggetto la contestazione di emissione di fatture per operazioni ritenute inesistenti, giunge ora alla sua fase conclusiva dopo un’articolata istruttoria dibattimentale nel corso della quale sono stati escussi numerosi testimoni e acquisita ampia documentazione. All’esito della discussione finale, prevista per domani, è attesa la sentenza del Tribunale.

Il prossimo 15 maggio è, inoltre, fissata la conclusione del distinto procedimento per bancarotta fraudolenta a carico dello stesso Scozzari e degli altri imputati, relativo al fallimento della cooperativa “Insieme”, dichiarato nel 2019. Già nel 2024 Giuseppe Scozzari era stato dichiarato innocente in relazione alle pesanti accuse di peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato: un verdetto emesso in un processo nel quale era l’unico imputato e difeso dall’avvocato Tancredi Bongiorno.