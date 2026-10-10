«Si sta facendo la conta dei danni e il governo regionale farà la sua parte, come è nostro dovere. Gli stanziamenti non mancheranno e interverremo finanziariamente attraverso la protezione civile, attraverso l’amministrazione comunale, perché tutto si ripristini». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al plesso scolastico “Alcide De Gasperi” di contrada Terrenove a Marsala. Schifani, accompagnato dall’assessore regionale Mimmo Turano e dalla sindaca Andreana Patti, ha voluto visitare la scuola per vedere le condizioni della struttura che ieri è stata devastata dalla tromba marina. «Questo è stato un evento straordinario e imprevedibile rispetto al ciclone Harry per il quale abbiamo avuto la possibilità di avere una previsione di almeno 48 ore», ha detto ancora Schifani.

«Noi avevamo già manifestato – ha ricordato il governatore – la preoccupazione che il ciclone Harry poteva essere l’inizio di eventi straordinari che potevano verificarsi e colpire la nostra regione. Il grande caldo, l’aumento alla temperatura del Mediterraneo ha determinato l’impatto in questa stagione autunnale con questi eventi, come dimostra anche la tempesta abbattutasi sull’isola di Lipari. Evidentemente dobbiamo cambiare metodologia di approccio a questi eventi. Lo faremo. Stiamo studiando – ha concluso Schifani – sul contrasto ai cicloni, alle mareggiate, e a redigere un piano di lunga gettata che interessa soprattutto i Comuni che si affacciano sul mare».