I volontari dell’associazione “Demetra” fatta di volontari che abitano nella frazione di Triscina, hanno ripulito e riqualificato piazza San Giovanni Paolo II (ex villa Quartana). L’intervento è stato fatto lo scorso fine settimana, con la guida del presidente dell’associazione, Pierandrea Cudia. Insieme all’ex villa sono stati ripuliti anche gli spazi e i locali dell’ingresso lato Triscina del parco archeologico di Selinunte. All’opera di questi volontari il sindaco Giovanni Lentini ha rivolto parole di apprezzamento: «queste esperienze rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva: quando istituzioni e comunità collaborano, si costruiscono risultati duraturi e si rafforza il senso di appartenenza. È da qui che passa il futuro dei nostri territori», ha detto Lentini. L’intervento dello scorso week-end si inserisce nel percorso già avviato lo scorso natale dall’associazione: i volontari hanno contribuito a ripulire i locali che hanno accolto la chiesa di Triscina.