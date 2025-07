Domenica 13 luglio, appuntamento da non perdere al teatro “Franco Franchi e Ciccio Ingrassia” di Triscina di Selinunte per uno spettacolo di beneficenza dal titolo “Tra Palco e Realtà”. Uno spettacolo di varietà con la partecipazione di Mimma Monachella, Giuseppe Fontana, Salvatore Bascio, Sergio Signorello e Salvatore Graffeo che porteranno in scena una serie di esilaranti sketch in collaborazione con il comitato studentesco dell’istituto alberghiero “V.Titone” di Castelvetrano. Scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per la famiglia di Maik Aouinet, studente dell’alberghiero che ha recitato all’ultima rivista “Cavalleria Rusticana” e che due mesi fa è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Per sostenere la sua famiglia all’ingresso del teatro sarà chiesta un’offerta libera. L’iniziativa è sostenuta anche dal Comune di Santa Margherita di Belice dove vive il giovane insieme alla sua famiglia.

AUTORE. Redazione